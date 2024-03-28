Віддаєте щастя з дому: чому, за повір'ями, не можна позичати курячі яйця

Вірите ви в прикмети чи ні, але знати про них цікаво, адже вони популярні. Сьогодні мова піде про народні прикмети, пов'язані з курячими яйцями.

Наші предки вірили, що яйця мають не лише харчову цінність, але й містичну силу. Звичайно, не всі вірять у ці прикмети. Але знати про них цікаво, адже вони є частиною нашого фольклору, пише ТСН.

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Ось деякі з найвідоміших прикмет:

Не можна виносити яйця з дому після заходу сонця або заносити до оселі до світанку. Вважалося, що це може принести нещастя.

Вважалося, що це може принести нещастя. Не можна позичати курячі яйця. Якщо вам все ж таки потрібно дати яйця сусідці, їх не можна просити повернути. Інакше ви можете забрати на себе весь негатив цієї людини.

Якщо вам все ж таки потрібно дати яйця сусідці, їх не можна просити повернути. Інакше ви можете забрати на себе весь негатив цієї людини. Не можна давати сусідам яйця на розведення. Це може призвести до того, що у вас переведуться всі кури.

Це може призвести до того, що у вас переведуться всі кури. Підкладаючи яйця під квочку, не можна робити це в неділю або до заходу сонця. Вважалося, що з таких яєць вилупляться лише півники.

Вважалося, що з таких яєць вилупляться лише півники. Кількість яєць під квочкою має бути непарною. Якщо їх буде парна кількість, то з них нічого не вилупиться.

Якщо їх буде парна кількість, то з них нічого не вилупиться. Яйця без жовтків, за повір'ям, несуть півні. Їх вважали нещасливими і намагалися якнайшвидше викинути.

Їх вважали нещасливими і намагалися якнайшвидше викинути. Підкинуте під двері яйце – це ознака того, що на вас наводять вроки.

Яйце, знесене куркою у Страсну п'ятницю, вважали оберегом. Його зберігали в хліву зі свійською птицею.

Його зберігали в хліву зі свійською птицею. Не можна розбивати сире куряче яйце об кут стола. Це може відштовхнути від вас талан і накликати біду.

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