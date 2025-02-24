Від них неможливо відірватись: топ нових міні-серіалів

Нові серіали, що з'явилися наприкінці 2024 року та на початку 2025-го, вражають нестандартними сюжетами та глибокими історіями. Якщо ви шукаєте щось справді захопливе, варто звернути увагу на вже випущені проекти.

РБК-Україна зібрало для вас низку коротких, але інтригуючих серіалів, від яких неможливо відірватися.

"Кассандра"

Один із найновіших серіалів, що розповідає про "розумний" будинок, у якому господарює штучний інтелект Кассандра. Довгі роки вона чекала на нових мешканців, аби знову служити людям.

Однак з часом Кассандра починає поводитися не як машина, а як справжня людина. І не всі її вчинки можна передбачити чи виправдати. Що з цього вийде – варто побачити.

"Вбивайте усвідомлено"

Юридична драма з елементами трилера про адвоката, який працює на мафію. Його клієнти – небезпечні люди, а балансування між роботою та особистим життям стає дедалі складнішим.

Чи зможе головний герой вижити в такому середовищі та знайти місце для сім’ї? Один сезон цього серіалу триматиме вас у напрузі до останньої серії.

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"Яблучний оцет"

Ця історія вже наробила галасу. Головна героїня – блогерка, яка прагне шаленого успіху та готова піти на все заради популярності.

Вона вигадує собі важку хворобу та влаштовує показове "зцілення", щоб привернути увагу. Але чим це для неї обернеться?

"Людвиг"

Життя головного героя – звичайного кросвордиста – було нудним і передбачуваним. Але все змінюється, коли його брат-близнюк загадково зникає.

Щоб розкрити таємницю, Людвиг змушений видавати себе за брата та брехати всім навколо. Чи впорається він із цією небезпечною грою?

Нагадаємо, раніше ми писали про топ романтичних комедій.

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