Від них кров холоне у жилах: топ найкращих трилерів

Якщо ви полюбляєте трилери та шукаєте щось дійсно моторошне з оригінальним сюжетом, ці стрічки вас не розчарують. Серед них є як новинки, так і класика жанру, які змусять ваш пульс частішати. Про це пише РБК.

5 трилерів, які варто подивитися:

1. "Клаустрофоби: Без сну"

Історія про жінку, яка вирішила взяти участь у клінічних випробуваннях, щоб заробити гроші. Однак експеримент виявляється смертельно небезпечним: препарат, який тестують, не дозволяє їй заснути. Ціна помилки – її життя.

2. "Наглядачі"

Темний ліс, що має погану славу, стає місцем лячних подій. Автівки, що ламаються без причини, приховані таємниці та пастки, які чекають на необережних. Головна героїня випадково потрапляє у центр цих подій і стикається з тим, що змінить її назавжди.

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3. "Усміхайся"

Лікар Роуз здійснює свою мрію, працюючи за покликанням. Але один загадковий випадок перевертає її життя. Роуз починає бачити моторошні видіння, які з часом стають реальністю. Тепер вона повинна знайти спосіб врятувати себе від невідомої небезпеки.

4. "Той, що жахає"

Клоун, що з’являється з темряви на безлюдній вулиці, – це не просто жарт. Для двох друзів випадкова зустріч із цим моторошним персонажем стає початком справжнього жаху. Спершу клоун зникає, але згодом нагадує про себе так, що забути його вже неможливо.

5. "Спуск"

Група подруг вирушає у пригодницьку подорож гірським хребтом. Те, що мало бути екстремальним відпочинком, перетворюється на кошмар. Темрява гірських печер приховує жахливі небезпеки, а кожна хвилина стає грою на виживання.

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