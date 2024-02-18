Від метеоризму та головного болю: Кому можна і кому заборонено вживати м'ятний чай

М'ятний чай – це не просто смачний напій, а й джерело корисних властивостей, які дарують вам здоров'я та гарне самопочуття. Спробуйте його вже сьогодні!

Це чудовий спосіб зігрітися та покращити своє самопочуття, пише nv.ua. Додайте м'ятний чай до свого раціону і насолоджуйтесь його чудовим смаком та користю для вашого здоров'я.

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Ось лише деякі з його переваг:

Заспокоює травлення: М'ята розслабляє м'язи шлунка, полегшуючи такі симптоми, як нудота, блювота, діарея та метеоризм.

М'ята розслабляє м'язи шлунка, полегшуючи такі симптоми, як нудота, блювота, діарея та метеоризм. Знімає запалення: Розмаринова кислота в м'яті володіє протизапальними властивостями, що може допомогти при сезонній алергії та запальних захворюваннях кишківника.

Покращує пам'ять та увагу: Дослідження показали, що м'ятний чай здатен поліпшити когнітивні функції, такі як увага та пам'ять.

Дослідження показали, що м'ятний чай здатен поліпшити когнітивні функції, такі як увага та пам'ять. Знеболює: М'ята може полегшити головні болі, мігрені, м'язові спазми та менструальні болі.

М'ята може полегшити головні болі, мігрені, м'язові спазми та менструальні болі. Освіжає подих: М'ятний чай бореться з бактеріями, що викликають неприємний запах з рота, даруючи вам свіже дихання.

Проте, існують деякі протипоказання до вживання м'ятного чаю:

Людям з ГЕРХ: М'ята може розслабляти м'яз, що відокремлює шлунок від стравоходу, що може призвести до печії.

М'ята може розслабляти м'яз, що відокремлює шлунок від стравоходу, що може призвести до печії. Вагітним та жінкам, які годують груддю: Перед вживанням м'ятного чаю слід проконсультуватися з лікарем.

Ось кілька порад щодо приготування м'ятного чаю:

Залийте 1-2 чайні ложки сушеної м'яти окропом.

Накрийте чашку та дайте чаю настоятися протягом 5-10 хвилин.

Процідіть чай і за бажанням додайте мед або лимон.

Ви можете також використовувати свіжу м'яту для приготування чаю:

Зберіть кілька свіжих листочків м'яти.

Залийте їх окропом.

Накрийте чашку та дайте чаю настоятися протягом 5-10 хвилин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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