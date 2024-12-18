Від яких порід собак вдома не буде запаху: рейтинг 'найпахучіших'

Багато власників собак мріють про домашнього улюбленця, який не матиме характерного "собачого" запаху. І хоча повністю позбавити собаку будь-якого запаху неможливо, деякі породи менше схильні до неприємних ароматів.

Фахівці з dogster назвали популярні породи собак, що не пахнуть "псиною", навіть коли їхня шерсть волога. Зазначається, що повністю позбавити домашнього улюбленця характерного "собачого" аромату неможливо.

Собаки, які не смердять

Однак деякі породи справді менш схильні до неприємних запахів завдяки своїй шерсті та фізіологічним особливостям. Серед них — колі, шпіц, далматинець, пудель та бігль.

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Популярна думка про те, що існують собаки без запаху, є міфом. Запах залежить від кількох основних факторів: догляду за шерстю, харчування, а також загального стану здоров’я тварини. Регулярна гігієна, правильний раціон та своєчасне лікування хвороб значно знижують ризик неприємного аромату.

Колі, наприклад, мають густу подвійну шерсть, яка потребує ретельного догляду, але не вирізняється різким запахом.

Собака породи колі. Джерело: freepik.com Собака породи колі. Джерело: freepik.com

Шпіци також відомі своїм охайним виглядом, а їх шерсть зазвичай має досить приємний аромат.

Шпіц. Джерело: freepik.com Шпіц. Джерело: freepik.com

Далматинці, хоча й не пахнуть надмірно, потребують регулярного купання через коротку, щільну шерсть.

Далматинець. Джерело: freepik.com Далматинець. Джерело: freepik.com

Однією з найменш пахучих порід вважають пуделя. Завдяки кучерявій шерсті, яка не вбирає запахи, ці собаки зберігають свіжість за умови регулярної стрижки та купання.

Пудель. Джерело: freepik.com Пудель. Джерело: freepik.com

Натомість біглі, як мисливські собаки, мають більше шансів "зловити" сторонні запахи, особливо після прогулянок на природі.

Собака породи бігль. Джерело: freepik.com Собака породи бігль. Джерело: freepik.com

Для зменшення запаху від домашнього улюбленця власникам рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Регулярне купання, чищення зубів та вичісування шерсті — основа догляду. Якісне харчування також позитивно впливає на загальний стан собаки та зменшує неприємний аромат.

Не менш важливими є фізична активність і профілактичні огляди у ветеринара. Хвороби шкіри, вух чи травної системи часто є основними джерелами запахів. Своєчасне лікування допоможе уникнути цих проблем.

Запах — це природна особливість кожної собаки, яку не варто розглядати як головний критерій вибору породи. Замість цього враховуйте характер, рівень активності та потреби тварини. Хоча ідеального "беззапахового" собаки не існує, правильний догляд допоможе вашому улюбленцю залишатися чистим і здоровим, а вам — насолоджуватися спілкуванням із ним без зайвого дискомфорту.

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