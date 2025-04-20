Обережно, кліщі: як захистити своїх улюбленців

Наші пухнасті друзі — собаки й коти — особливо вразливі до укусів кліщів.Всупереч поширеним міфам, кліщі не падають із дерев.

Вони живуть у сирих, затінених місцях: у високій траві, кущах, на узліссях, у парках, на присадибних ділянках та навіть у міських скверах. Зазвичай не піднімаються вище півтора метра — просто чекають, коли хтось випадково зачепить їх своїм одягом чи шерстю. Про це пише centralna.vet.

Пік активності цих паразитів — з квітня по червень. Проте через теплі зими сезон небезпеки тепер триває майже цілий рік. Тому під час кожної прогулянки з собакою або коли кіт виходить на вулицю, слід бути особливо уважним.

Чим небезпечні кліщі для тварин

Сам укус, насправді, не головна проблема. Справжню загрозу несуть хвороби, які кліщі можуть переносити. Одна з найнебезпечніших — піроплазмоз (бабезіоз). Це серйозне захворювання, яке вражає еритроцити і без лікування може закінчитись смертельно.

На що звернути увагу:

раптове підвищення температури;

потемніння сечі (аж до чорного відтінку);

млявість, слабкість, утруднене дихання;

блювота, діарея, відмова від їжі.

Якщо ви помітили такі симптоми — не зволікайте. Терміновий візит до ветеринара може врятувати життя вашому улюбленцю.

Знайшли кліща? Дійте обережно

Якщо паразит ще не присмоктався — акуратно зніміть його і знищте. Уникайте розчавлення, щоб уникнути зараження. Обробіть місце укусу антисептиком.

Якщо кліщ уже присмоктався — обережно викрутіть його пінцетом або спеціальним інструментом. Не смикайте різко! Після видалення знову обробіть шкіру і спостерігайте за станом тварини кілька днів.

Пам’ятайте: не кожен кліщ — носій інфекції, але ризик завжди є, тому краще перестрахуватись.

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Як захистити улюбленця від кліщів

Сучасні ветеринарні засоби дають змогу надійно захистити тварину:

Краплі на холку — простий варіант, діє близько місяця.

— простий варіант, діє близько місяця. Протикліщові нашийники — забезпечують тривалий захист (до 6-8 місяців).

— забезпечують тривалий захист (до 6-8 місяців). Спреї — зручні для коротких виїздів на природу.

— зручні для коротких виїздів на природу. Таблетки — системний захист зсередини, зручний та надійний.

Перед вибором засобу обов’язково порадьтесь з ветеринаром — з урахуванням ваги, віку та особливостей здоров’я вашого улюбленця.

Поради для щоденного догляду

Після кожної прогулянки оглядайте шерсть і шкіру тварини, особливо в області вух, шиї, паху, живота.

Слідкуйте за чистотою території — підстригуйте траву на подвір’ї.

Уникайте високої трави, особливо навесні та на початку літа.

Завжди майте контакти свого ветеринара під рукою.

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