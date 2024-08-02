Орхідея розквітатиме знову і знову завдяки простому саморобному добриву

Орхідеї відомі квітами приголомшливої форми та з чудовим ароматом. Однак, якщо ці кімнатні рослини не отримають того, що їм потрібно, їхнє цвітіння триватиме недовго.

Не обов'язково купувати магазинні добрива для орхідей. Достатньо зробити саморобну підгодівлю з бананової шкірки, повідомляє Express.co.uk.

Поріжте бананову шкірку на шматочки та замочіть у теплій воді на кілька годин – чим довше, тим краще. Потім використовуйте цю воду, щоб підживити орхідею.

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Повторювати цей процес варто кожні 10 днів для отримання оптимальних результатів. Вода з бананової шкірки є "хорошим органічним добривом", оскільки вона багата калієм, фосфором і кальцієм.

Рисова вода також є чудовим органічним добривом, оскільки містить невелику кількість азоту, фосфору та калію, а також крохмалю, який є корисним для коренів. Просто замочіть трохи рису у воді приблизно на півгодини або більше, процідіть воду в пляшку або банку, дайте їй бродити протягом тижня і тримайте її подалі від прямих сонячних променів.

Нещільно закрийте пляшку кришкою або накрийте її дихаючою тканиною, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Через тиждень розбавте розчин рівною кількістю води і обприскайте коріння, залишаючи діяти як інсектицид.

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