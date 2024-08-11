Орхідеї розквітнуть більшими квітами, якщо поливати їх певним чином

Орхідеї є одними з найпопулярніших кімнатних рослин через їхню красу. Однак вони можуть довго не давати квітів.

Це пов'язано з браком поживних речовин у ґрунті. Однак є один спосіб, який дозволить стимулювати ріст квітів, повідомляє Express.co.uk.

Рисова вода містить невелику кількість азоту, фосфору та калію, трьох основних поживних речовин, необхідних кімнатним рослинам для розвитку коренів, росту листя та стимулювання цвітіння. Вона також містить невелику кількість вітамінів групи В і мінералів, таких як магній, який підтримує виробництво енергії рослиною.

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Все, що вам потрібно зробити, це насипати рис в миску і додати холодної води з-під крана. Покрутіть рис ложкою або руками, і дочекайтесь, коли крохмаль відокремиться від рису.

Обережно процідіть рис від води і вилийте крохмалисту воду в ємність. Змішайте одну частину прісної води та одну частину рисової води, щоб розбавити її.

Вилийте розчин безпосередньо на основу ґрунту орхідеї. Підгодовуйте кімнатні рослини цим простим розчином лише раз на місяць.

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