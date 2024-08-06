Ці кімнатні квіти будуть процвітати 100 років: експерти назвали найбільш витривалі види

Секрет довголіття цих рослин у їхній невибагливості. Вони можуть виживати в різних умовах, не вимагають частого поливу і підживлення. Крім того, ці рослини мають потужну кореневу систему, яка допомагає їм зберігати вологу і поживні речовини.

Якщо маєте проблеми з доглядом за кімнатними рослинами, існує декілька видів рослин, які здатні виживати десятиліттями, навіть за умови мінімального догляду, пише express.co.uk.

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Як стверджує відомий блогер @everythingaboutplants, серед таких довгожителів можна виділити три основні:

Нефритове дерево: ця рослина може прожити до 100 років за умови правильного догляду. Нефрит невибагливий до умов, але не любить надмірного поливу.

Каучуконоси: Цей вид може прожити до 50 років. Каучукові рослини віддають перевагу яскравому, розсіяному світлу і помірному поливу. Важливо пам'ятати, що всі частини цієї рослини отруйні.

Сансевієрія (рослина-змія): Ця рослина вважається практично незнищенною. Вона може прожити 25 років і більше. Сансевієрія невибаглива до світла і поливу.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити із піску добриво для рослин.

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