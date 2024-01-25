Орхідеї будуть квітнути цілий рік, якщо поливати їх цим розчином

Щоб орхідеї добре росли та цвіли, за ними потрібно правильно доглядати. Особливо важливим є догляд за орхідеями взимку, коли світловий день стає коротшим, а температура повітря знижується.

Як часто поливати орхідею взимку та яким розчином, повідомило видання Santeplus. Зазначається, що у зимовий період орхідеї поливають рідше, ніж влітку. Це пов’язано з тим, що взимку рослини ростуть повільніше і потребують менше вологи.

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Загалом, орхідею потрібно поливати, коли субстрат у горщику повністю просохне. У середньому, це можна робити раз на 2-3 тижні.

Як правильно поливати орхідею

Полив орхідей потрібно проводити методом занурення. Для цього горщик з рослиною опускають у місткість з водою на 30-60 хвилин. Після того, як субстрат у горщику повністю просочиться водою, його потрібно дістати з місткості й дати зайвій воді стекти.

Не можна поливати орхідею зверху, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Що стосується розчину, який не лише буде живити орхідею, а й стимулювати квітнення, фахівці радять використати коров'яче молоко, яке багате на кальцій і азотні білки, що є корисними для гарного росту орхідей.

Молоко також має протигрибкові властивості, і його можна використовувати для запобігання грибковим захворюванням, які можуть вражати ваші рослини, наприклад борошнистою росою.

Щоб удобрити орхідеї, додайте трохи відстояної води в упаковку з-під молока та полийте рослини. Однак будьте обережні, щоб не використовувати забагато молока, оскільки це може спричинити неприємний запах і сповільнити ріст ваших рослин. Також віддавайте перевагу знежиреному або напівзнежиреному молоку, а не цільному.

А для боротьби з грибковими захворюваннями розведіть одну частину молока в 4 частинах води й поливайте цим розчином свої рослини кожні 2-4 тижні.

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