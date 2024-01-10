Небезпечно для здоров'я: які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці

Більшість з нас звикли розігрівати їжу в мікрохвильовій печі, проте також важливо знати, що не всі продукти придатні для цього. Оскільки повторне розігрівання може становити загрозу для здоров’я.

Про це повідомило видання Onlymyhealth. Важливо відмовитися від розігрівання наступних продуктів:

Рис:

Рис може містити спори бактерій, які можуть розмножуватися при повторному розігрівання, що викликає ризик харчового отруєння.

Курка:

Повторне розігрівання курки важливо виконувати за належної температури, адже недостатньо нагріта курка може призвести до збільшення кількості шкідливих бактерій. Зокрема, важливо, аби курка розігрілася до 74 градусів.

Шпинат та інша зелень:

Зелень при повторному розігріванні може втратити поживну цінність через розпад нітратів на нітрити, що може бути потенційно шкідливим. Експерти радять вживати цю зелень свіжою або відразу після приготування.

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Картопля:

Розігрівання картоплі може викликати розмноження шкідливих бактерій, якщо цей продукт перед цим залишався надто довго при кімнатній температурі.

Яйця:

Повторне розігрівання яєць може змінити їх білкову структуру та спричинити проблеми з травленням. Якщо вам необхідно розігріти яйця, робіть це при низькій температурі та негайно споживайте.

Для безпечного розігрівання їжі, експерти рекомендують використовувати харчовий термометр для вимірювання температури. Крім цього, розігрівати продукти варто на сильному вогні, перевіряючи час розігріву та доводити їжу до кипіння. Також важливо враховувати особливості кожного продукту, щоб уникнути можливих ризиків для здоров’я.

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