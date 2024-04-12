Небезпечно для здоров'я: які продукти не варто суміщати

Якщо ви прагнете до здорового способу життя, варто звернути увагу на те, як ви поєднуєте продукти у своєму раціоні. Експерти дієтологи наголошують, що деякі комбінації можуть навіть нашкодити вашому здоров'ю.

Ось декілька комбінацій, які краще уникати, аби не нашкодити своєму організмові.

Банан і молоко: ці два продукти мають різну якість та утворюють токсичну суміш, яка може спричинити різні проблеми зі здоров'ям, від висипів до кашлю.

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Бургер і картопля фрі: обидва продукти багаті жирами і можуть сприяти втомі та набору зайвої ваги.

Квасоля і сир: ці продукти важкі для травлення і можуть призводити до здуття та інших проблем зі шлунком.

Піца і содова: ця комбінація кислотна і може спричинити проблеми зі шлунком і шлунку.

Їжа та вода/сік: вживання води або соку під час їжі може розріджувати кислоту в шлунку та призводити до переїдання.

Йогурт і фрукти: шлунок перетравлює їх з різною швидкістю, що може викликати плутанину в травній системі.

Яйця і м'ясо: обидва продукти багаті білком і можуть перевантажити вашу травну систему.

Картопля і м'ясо: ці продукти потребують різних типів травлення і можуть призводити до проблем зі шлунком.

Отже, обережно поєднуйте продукти в своєму раціоні, щоб ваше харчування було максимально корисним для здоров'я.

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