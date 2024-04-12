Картопля проросла у погребі: викидати, чи можна їсти?

Якщо картоплю неправильно зберігати, вона може прорости й стати непридатною для вживання, оскільки в ній почне накопичуватися соланін.

Фахівці пояснюють, що соланін накопичується в картоплі, коли бульби починають проростати. Це отруйні глікоалкалоїди. Отруйна речовина міститься в кількості від 5 до 10 мг на 100 г пророслих бульб. Проте в очищеній від шкірки картоплі знаходиться зовсім невелика кількість цієї отруйної речовини.

Вас також зацікавить: Коли картопля стає небезпечною для здоров'я

Отруїтись соланіном з пророслої картоплі можна, якщо з'їсти за один раз близько 2 кг сирої бульби зі шкіркою. Також проросла картопля залишається без значної кількості корисних властивостей. Пророслу картоплю можна їсти, але обов'язково потрібно очистити її від шкірки.

Як правильно чистити пророслу картоплю

Ретельно приберіть із бульб все паростки та зріжте шкірку товстим шаром. Акуратно і ретельно виріжте усі очка, зріжте темні плями, якщо вони з'явилися.Вимийте очищені овочі прохолодною проточною водою.

Готувати пророслу, але добре очищену картоплю допускається у будь-якому вигляді: запікати, смажити, відварювати.

Однак якщо картопля не тільки проросла, а й позеленіла, то від її вживання необхідно відмовитися.

Соланін не розчиняється у воді й у незначній кількості розщеплюється під час варіння.

Симптоми отруєння соланіном:

Якщо ж людина якимось чином отруїлася соланіном, то вона відчує:

стомлюваність,

головний біль,

блювотні позиви або діарею,

підвищення температури,

судоми та кома – при сильному отруєнні.

Пророслу картоплю викидати не варто, оскільки вона може згодитися для весняної посадки, годування худоби.

Нагадаємо, фахівці назвали місце, в якому картопля зберігається втричі довше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!