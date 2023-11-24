Чи безпечно їсти картоплю, яка проросла та як уникнути її проростання

Якщо ви зберігаєте картоплю у великій кількості в погребі, чи підвалі, бажано слідкувати за тим, аби вона не проросла. Пророщену картоплю зазвичай безпечно їсти, однак через високий вміст речовини соланін (отруйний глікоалкалоїд, що виробляється в рослинах родини пасльонових) варто обмежити її вживання.

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Як повідомляє southernliving, у пророщеній картоплі вища концентрація глікоалкалоїдів, що є токсичними. Таку картоплю, зокрема, потрібно якомога глибше обрізати від шкірки.

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Асоційований менеджер із досліджень і розробок у Kraft Heinz Браян Сілнесс зауважив, що проросла картопля, або та, яка стала м'якою та зморшкуватою, вже небезпечна. Особливо небезпечно, якшо на картоплі є зелені плями.

"Це може бути не через глікоалкалоїди, а скоріше від хлорофілу та соланіну, які утворюються, коли картопля піддається впливу світла після збору врожаю", – додав він.

Який найкращий спосіб зберігання картоплі

Під час зберігання картопля потребує повітря для "дихання".

"Якщо ви купуєте їх у продуктовому відділі свого бакалійного магазину, перекладіть їх у "дихаючий мішок", як-от паперовий або сітчастий, або покладіть у картонну коробку та зберігайте в прохолодному сухому місці", — порадив Браян Сілнесс.

Треба уникати занадто жарких і вологих місць, інакше вона буде проростати. У холодильнику тримати картоплю він не радить.

"Низькі температури можуть призвести до того, що крохмаль перетворюється на цукор і стає коричневим під час варіння, як банан, коли він дозріває", — пояснив Сілнесс.

Нагадаємо, фахівці назвали місце, в якому картопля зберігається втричі довше.

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