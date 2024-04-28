Небезпечна магнітна буря накрила Землю: як вберегтися від ударів

У неділю, 28 квітня, на Землі триває магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становила 4 бали.

З 29 квітня по 3 травня прогнозуються геомагнітні бурі силою у три бали. Однак це лише попередній прогноз, оскільки ситуація може змінитися.

Магнітні бурі: що це таке та як вони впливають на людину?

Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.

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Причини магнітних бур:

Сонячна активність: Сонце викидає заряджені частинки, які потрапляють у магнітне поле Землі та викликають його збудження.

Геомагнітні широти: Чим далі від екватора, тим сильніший вплив магнітних бур.

Які ознаки впливу магнітних бур?

Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.

Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.

Погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія.

Загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості, віку, стану здоров'я та геомагнітної активності – чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Приймати вітаміни: вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур.

Приймати ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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