Вони живуть найменше: які породи собак мають найкоротшу тривалість життя

Завести собаку — означає прийняти не лише щастя від спільного життя, а й неминучий біль прощання, який настане раніше, ніж хотілося б. Особливо важко це усвідомити, знаючи, що тривалість життя собаки багато в чому залежить від її породи.

Науковці підтвердили: чим більша тварина, тим швидше вона старіє і тим раніше залишає цей світ. Про це пише rockykanaka.

Чому великі собаки живуть менше?

У великих порід ресурси організму витрачаються переважно на ріст, а не на регенерацію, що призводить до швидшого зносу внутрішніх систем. Це робить їх більш вразливими до серйозних хвороб — серцево-судинних захворювань, проблем із суглобами та навіть онкології.

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ТОП-10 порід із найкоротшою тривалістю життя

Ірландський вовкодав Величезний і шляхетний пес, але в середньому живе лише 6–8 років. Причини: онкологія, хвороби серця, дисплазія. Бернський зенненхунд Доброзичливий сімейний улюбленець, який рідко доживає до 10 років. Основні проблеми — рак, заворот кишок і проблеми з опорно-руховим апаратом. Німецький дог Вражає своїм зростом, але живе недовго — 7–10 років. Найчастіші хвороби: серцево-судинні патології та дисплазія. Леонбергер Величезний пес із лагідною вдачею. Його середній вік — близько 9 років. Вразливий до завороту шлунка, раку та проблем із суглобами. Ньюфаундленд Справжній рятувальник і плавець, проте живе 9–10 років. Основні ризики — серцева недостатність, дисплазія, ожиріння. Сенбернар Надійний і доброзичливий гігант, але середня тривалість життя — 8–10 років. Часто хворіє на серце, очі, має схильність до онкології. Дог де Бордо Могутній пес, життя якого обмежується 5–8 роками. У нього висока ймовірність розвитку дихальних проблем, серцевих хвороб, дисплазії та онкології. Бульмастиф Потужний охоронець, суміш мастифа й бульдога. Живе 7–9 років. Типові проблеми — кардіоміопатія, гіпотиреоз, проблеми з суглобами. Англійський мастиф Вага понад 90 кг, а життя — 6–10 років. Часто страждає на заворот шлунка, хвороби очей і суглобів. Англійський бульдог Його впізнають із першого погляду завдяки характерній морді. Але проживає він лише 8–10 років через дихальні порушення, серцеві захворювання та суглобові проблеми.

Чому важливо враховувати тривалість життя породи?

Знання про те, скільки живе та чи інша порода, дозволяє приймати усвідомлені рішення при виборі домашнього улюбленця. Якщо ви обираєте собаку з коротшою тривалістю життя, варто бути готовим як до додаткового догляду, так і до емоційних викликів у майбутньому.

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак є відданими господарю.

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