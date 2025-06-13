Вони викликають тривожність: які запахи не варто використовувати, якщо у вас є кіт

Коти володіють надзвичайно чутливим нюхом — у їхньому носі близько 200 мільйонів рецепторів, що в десятки разів більше, ніж у людини. Така суперздатність дозволяє вловлювати найдрібніші нюанси аромату, однак робить пухнастиків дуже вразливими до сильних чи різких запахів.

Деякі з них можуть викликати стрес, паніку або навіть проблеми зі здоров’ям. Про це пише РБК.

Як функціонує котячий нюх

Крім основного нюхового апарату, коти мають і допоміжний орган Якобсона — саме через нього вони іноді відкривають рот та "нюхають" дивним чином. Це дозволяє ще краще зчитувати не тільки запахи, але й феромони — хімічні сигнали від інших тварин.

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Які запахи найгірше переносять коти

Цитрусові

Апельсини, лимони, мандарини — ворог номер один для котячого носа. Їхні ефірні олії настільки різкі, що можуть викликати тривогу або змусити кота миттєво втекти. Навіть залишки шкірки у смітнику можуть злякати тварину.

Кава, банани, спеції

Запах свіжозмеленої кави чи бананової шкірки викликає у котів неприйняття. Для них це асоціюється з хімікатами. А такі приправи, як кориця, гвоздика чи чорний перець, містять леткі речовини, які подразнюють слизову носа. Якщо ви часто готуєте пряні страви, пухнастик може почати уникати кухні.

Ароматні рослини

Лаванда, герань, тютюн — запахи, які не просто неприємні, а іноді й токсичні для котів. Вони можуть викликати головний біль, роздратування або легке отруєння. Навіть ароматизатори з лаванди в шафі можуть стати джерелом стресу.

Побутова хімія та оцтові засоби

Оцет, спирт, аміак, засоби з хлором — ці різкі запахи коти не переносять. Вони здатні викликати нудоту, головний біль або навіть утруднене дихання. Якщо користуєтесь подібними засобами, обов’язково добре провітрюйте приміщення і не допускайте контакту з твариною.

Як запахи можуть допомогти у вихованні кота

Деякі з описаних ароматів можна використати на користь. Наприклад, якщо кіт дере меблі чи ігнорує лоток — покладіть у проблемне місце трохи лимонної шкірки або обробіть розчином оцту. Але застосовуйте ці методи обережно, не переборщуючи з концентрацією.

Також дозволено використовувати ефірні олії в мікродозах — кілька крапель на ватний диск, розміщений подалі від тварини. Головне — уникати токсичних речовин і завжди ставити безпеку вихованця на перше місце.

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