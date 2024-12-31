Вони викличуть нестримні емоції: топ драматичних серіалів

Якщо ви шукаєте нову захопливу мелодраму, відмінну від популярних "Відчайдушних домогосподарок", РБК-Україна підготувало добірку серіалів, що розкривають складні жіночі долі, дружбу та кохання.

"Мертвий для мене" – драматична історія про несподівану дружбу двох жінок, що зустрілися у групі підтримки. Головна героїня, яка втратила чоловіка в автокатастрофі, знаходить розраду в спілкуванні з новою подругою, яка приховує таємницю, здатну змінити все.

"Солодкі магнолії" занурює глядача у життя трьох подруг дитинства, які разом переживають радощі та негаразди. Їхня дружба проходить випробування, коли вони наважуються на ризикований спільний проєкт.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Провулок світлячків" майстерно переплітає минуле і теперішнє двох подруг, розкриваючи, як їхні життєві шляхи та рішення вплинули на долі одна одної.

"Вірджин-Рівер" розповідає історію жінки, яка шукає нового початку в маленькому містечку. Втікаючи від минулого, вона несподівано знаходить нове кохання та сенс життя.

"Джинні та Джорджія" – реалістична драма про складні стосунки матері-одиначки з донькою-підлітком, де кожна намагається знайти своє місце у житті попри всі труднощі.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!