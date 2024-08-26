Вони обирають кар'єру і пригоди замість декрету: які знаки зодіаку не готові до материнства

Попри те, що практично кожна жінка мріє побувати у ролі матері, життя в декретній відпустці не для кожної. Є й такі, які спочатку хочуть побудувати кар'єру, розважитися, а вже потім заводити сім’ю.

До таких жінок відносяться народжені під кількома знаками зодіаку, переконують астрологи. Їм властивий божевільний і сміливий характер, тому що вони активні і не терплять нудьги, пише Оdzadu .

Читайте також: Найкраща дружина за знаком зодіаку

Лев

Представниця цього знаку зодіаку не завжди готова стати матір'ю, тому що їй подобається насолоджуватися вечірнім життям і нічим не займатися. Вона сповнена енергії і не може собі уявити, що зараз хтось позбавить її цієї енергії. Така жінка любить подорожувати і вже зрозуміла, що з маленькими дітьми нелегко, тому зараз про це не думає. Вона вірить, що всьому в житті свій час, тому пускає все на самоплив.

Терези

Серед жінок, які не збираються так скоро виходити заміж, жінка-Терези вміє радіти життю. Вона співає і танцює так, ніби ніхто не бачить. Коли вона щаслива, вона чесна, коли вона сердиться, це всі знають. Також вона нічого не приховує і все ще має в собі ту вічну дитину. Ось чому вона не може уявити, що зараз їй доведеться хвилюватися ще про одну річ.

Стрілець

Астрологи кажуть, що життєвий девіз жінки, народженої під цим знаком зодіаку: "Ми живемо лише раз", тому вона намагається насолоджуватися всім, що може запропонувати життя. Кожен день для неї - це пригода, яка не знає наперед, чим закінчиться. Вона непередбачувана, і якщо ви побачили її сьогодні вдома, завтра її може не бути. Подорожувати для неї краще, ніж вийти заміж за чоловіка.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найкращих коханців серед знаків зодіаку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!