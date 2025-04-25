Вони є небезпечними: які запахи негативно впливають на здоровʼя котів

Варто знати, що запахи відіграють важливу роль у житті кішок і можуть суттєво впливати на їхнє самопочуття. Деякі аромати настільки дратують котячий нюх, що можуть викликати стрес або навіть проблеми зі здоров’ям.

Тож важливо тримати своїх улюбленців подалі від певних речовин із різким запахом. Про це пише ТСН.

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Які запахи не переносять коти та чому вони шкідливі

Аромат деяких рослин М’ята, евкаліпт, розмарин, лаванда та герань — усе це пахучі рослини, які містять фітонциди. Для котів ці речовини є подразниками: вони можуть викликати запалення слизових оболонок та проблеми з диханням. Валеріана й жимолость хоч і приваблюють кішок, та у великих дозах також можуть завдати шкоди. Кава Запах меленої кави різко неприємний для котячого нюху. Ба більше — кофеїн є небезпечним токсином для тварин. Навіть невелика кількість може спровокувати отруєння: судоми, тремтіння, нудоту, прискорене серцебиття. Побутова хімія Засоби з хлором, аміаком, агресивними ароматизаторами або сильними дезінфікуючими властивостями можуть спричинити алергію, отруєння, а також опіки слизових оболонок. Якщо вдома є кіт, обирайте лише безпечну, натуральну побутову хімію. Тютюновий дим Коти дуже чутливі до диму й запаху тютюну. Він не лише неприємний, але й небезпечний для їхнього здоров’я — містить токсичні сполуки, які можуть викликати хвороби дихальної системи. Якщо ви курите, робіть це лише поза домом. Банани Хоч це й несподівано, але перестиглі банани мають запах, схожий на ацетон, який коти відчувають миттєво. Для людини цей аромат практично непомітний, однак для кішки — дуже дратівливий. Ефірні олії Ці концентровані ароматичні речовини можуть бути токсичними для котів. Їхня печінка не має ферментів для розщеплення деяких компонентів ефірних олій. Найбільш небезпечними для котів вважаються олії цитрусових, м’яти, чайного дерева, кориці, гвоздики, чебрецю, розмарину та хвойних дерев.

Якщо хочете забезпечити своєму улюбленцю комфортне життя, уникайте використання різких ароматів у побуті. Краще обрати нейтральні засоби та ароматизатори — це допоможе зберегти здоров’я вашого пухнастого друга.

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