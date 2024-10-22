Вони не залишать вас без уваги: топ найласкавіших порід собак

Якщо ви мрієте про собаку, яка стане не лише вірним другом, але й буде готова цілими вечорами проводити час з вами на дивані, існують певні породи, що вирізняються своєю відданістю та любов'ю до обіймів. Портал The Scotsmen оприлюднив список із 5 найбільш ласкавих порід собак на основі інформації від Американського кінологічного клубу.

1. Лабрадор-ретривер

Ті, хто вже мав лабрадора, не здивуються, що ця порода очолює рейтинг. Ці собаки дуже ніжні, віддані та завжди прагнуть любові від своїх власників.

Лабрадор-ретривер. Джерело: Вікіпедія Лабрадор-ретривер. Джерело: Вікіпедія

2. Боксер

Незважаючи на їхній серйозний вигляд, боксери відомі своєю глибокою прихильністю до родини. Вони потребують більше уваги та любові, але повертають її у багаторазовому обсязі.

Боксер. Джерело: Вікіпедія Боксер. Джерело: Вікіпедія

За темою: Чи потрібен котам сухий корм та яка його денна норма: що кажуть ветеринари

3. Такса

Якщо ви власник такси, можете бути впевнені, що для неї ви - найважливіша людина. Такси люблять відпочивати поруч з господарем, насолоджуючись часом на колінах або спині.

Такса. Джерело: Вікіпедія Такса. Джерело: Вікіпедія

4. Ши-тцу

Ши-тцу мають королівське минуле, оскільки вони спочатку були виведені для захисту китайських імператорських палаців. Ці собаки швидко стали улюбленцями членів королівських родин, проводячи більшість часу на колінах своїх господарів.

Ши-тцу. Джерело: Вікіпедія Ши-тцу. Джерело: Вікіпедія

5. Хорт

Хорти відомі своєю швидкістю, але коли не біжать, вони люблять бути поруч з господарем, даруючи тепло і ніжність.

Хорт. Джерело: Вікіпедія Хорт. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак не можуть жити в малих приміщеннях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!