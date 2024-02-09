Вони варті вашої уваги: трендові джинси осені - 2024

Денім цього сезону дивує різноманітністю фасонів та відтінків. Стилісти вже встигли виділити три головні тренди, які обов'язково завоюють серця модниць. Про це пише cosmo.

Прямі джинси з мішкуватим кроєм

Класичний прямий крій отримав нове життя завдяки легкій мішкуватості. Такий фасон ідеально поєднується як з об'ємним верхом, так і з лаконічними футболками,створюючи баланс у образі. Доповніть його стильними кросівками або масивними черевиками, щоб підкреслити сучасність.

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Світлі джинси

Білий, кремовий, молочний – ці відтінки додадуть легкості та свіжості вашому осінньому гардеробу. Світлі джинси чудово поєднуються з пастельними тонами, а також з контрастними кольорами,такими як чорний або бордовий. Спробуйте створити монохромний образ або пограйте з фактурами,додавши до луку в'язаний светр або шкіряну куртку.

Широкі джинси з низькою талією

Ностальгія за 90-ми повертається! Широкі джинси з низькою талією додадуть вашому образу зухвалості та сексуальності. Експериментуйте з різними варіантами верху:укорочені топи, блузи з басками, або навіть об'ємні светри. Завершіть образ масивними кросівками або ботильйонами на підборах.

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