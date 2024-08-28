Новий образ після 60: які стрижки можуть змінити овал обличчя та додати молодості

Стилісти визначили чотири модні стрижки для жінок старшого віку, які здатні зробити будь-яку леді надзвичайно привабливою. Ці зачіски одночасно задовольняють кілька потреб, підходять для всіх жінок і не потребують складного укладання.

Команда UAportal розповідає, які стрижки для жінок за 60 є найпопулярнішими в усьому світі.

Градуйований боб

Це модний варіант стрижки з градуйованими пасмами різної довжини. Завдяки техніці градуювання волосся рухається під час ходьби, що додає образу молодості та динамічності. Волосся в такій зачісці не потребує укладання, адже після миття воно природно лягає у правильну структуру. Цю стрижку можна виконати як на коротке волосся, так і на середню довжину.

Короткий боб з чубчиком

Ця стрижка ідеально підійде літнім жінкам, які не бояться сміливих змін у довжині волосся. Вона надзвичайно практична, але водночас дуже елегантна і личить усім жінкам зрілого віку. Завдяки чубчику стрижка боб має омолоджувальний ефект і допомагає скорегувати форму обличчя, забираючи зайву важкість у нижній частині. Ця зачіска не потребує складного укладання: достатньо просто висушити волосся феном, і ваш стильний образ готовий.

Текстурована піксі

Ця стрижка для жінок, які сміливо йдуть на кардинальні зміни у своєму стилі та житті. Від класичної піксі вона відрізняється рваними кінцями, досягнутими за допомогою техніки філірування. Така зачіска забезпечить чудовий об'єм навіть тонкому й слабкому волоссю. Для додаткового ефекту можна трохи розтріпати локони, створюючи більш сміливий образ.

Асиметричний боб

Раніше асиметричний боб був популярний серед молодих жінок, але тепер це актуальний тренд і для зрілих пані. Причина в тому, що ця зачіска має омолоджувальний ефект, підкреслює вилиці і додає волоссю об'єму. Вона є універсальною, підходить для будь-якого типу обличчя і структури волосся. Цей варіант особливо вдалий для жінок із повнішим обличчям, оскільки візуально його подовжує та робить вилиці більш виразними.

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