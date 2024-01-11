Біля Австралії знайшли давнє затоплене поселення, де колись жило пів мільйона людей

Міжнародна команда вчених під керівництвом археолога Касіх Норман (Kasih Norman) виявила, що нині затоплений північно-західний шельф Сахула був густо заселений людьми в період від 71 000 до 9000 років тому.

Сахул – об'їдений масив суші, що включав Австралію і Нову Гвінею і існував у часи, коли рівень моря був нижче. Площа нині затоплених територій – 400 тис. кв. км, що у 1,6 раза більше площі Великої Британії, повідомляє Phys.org.

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Топографія дна океану показала, що 71 000–59 000 років тому північно-західний шельф був великим архіпелагом. 29 000–14 000 років тому територія перетворилася на материкову мілину — шельф.

Згідно з проведеним експертами демографічним моделюванням, у різний час тут жили від 50 тис. до 500 тис. осіб. Швидке підвищення рівня моря 14 500-14 100 років тому та 12 000-9000 тис. років тому призвело до часткового затоплення північно-західного шельфу.

Ймовірно, це спровокувало переселення популяцій на інші землі.Ці результати свідчать про те, що північно-західний шельф Сахула був важливим центром людської діяльності в період палеоліту.

Вчені планують продовжувати дослідження, щоб отримати більш детальну картину заселення цього регіону.

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