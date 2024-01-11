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Біля Австралії знайшли давнє затоплене поселення, де колись жило пів мільйона людей

Билім Олена

Біля Австралії знайшли давнє затоплене поселення, де колись жило пів мільйона людей

Міжнародна команда вчених під керівництвом археолога Касіх Норман (Kasih Norman) виявила, що нині затоплений північно-західний шельф Сахула був густо заселений людьми в період від 71 000 до 9000 років тому.

Сахул – об'їдений масив суші, що включав Австралію і Нову Гвінею і існував у часи, коли рівень моря був нижче. Площа нині затоплених територій – 400 тис. кв. км, що у 1,6 раза більше площі Великої Британії, повідомляє Phys.org.

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Топографія дна океану показала, що 71 000–59 000 років тому північно-західний шельф був великим архіпелагом. 29 000–14 000 років тому територія перетворилася на материкову мілину — шельф.

Згідно з проведеним експертами демографічним моделюванням, у різний час тут жили від 50 тис. до 500 тис. осіб. Швидке підвищення рівня моря 14 500-14 100 років тому та 12 000-9000 тис. років тому призвело до часткового затоплення північно-західного шельфу.

Ймовірно, це спровокувало переселення популяцій на інші землі.Ці результати свідчать про те, що північно-західний шельф Сахула був важливим центром людської діяльності в період палеоліту.

Вчені планують продовжувати дослідження, щоб отримати більш детальну картину заселення цього регіону.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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