Огірки витримають будь-яку спеку: секретний інгредієнт для прискорення росту плодів

Під час інтенсивної спеки кожен городник прагне забезпечити свої рослини всім необхідним для їхнього виживання та розвитку.

Як підживити огірки в таких умовах, щоб вони дали гарний врожай, розповідає ТСН.

Огірки є улюбленим овочем серед українців, багатим на мікроелементи та вітаміни. Багато хто з городників прагне виростити їх самостійно. Проте є важливий момент: огірки дуже чутливі до спеки, і в період високих температур можуть не дати врожаю. Вони починають потерпати, коли денна температура повітря перевищує +32 градуси.

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Фахівці рекомендують звертати особливу увагу на правильний полив та його частоту. У спекотний період огірки потребують регулярного поливу та великої кількості води. Однак воду слід лити тільки під корінь, щоб уникнути потрапляння на листя, яке може "згоріти" під палючим сонцем.

Внесення добрив – важлива процедура в спекотний період. За словами експертів, огіркам потрібне калійне підживлення, яке допомагає рослинам краще переносити тепловий стрес. Для приготування добрива розчиніть 1 столову ложку калію сульфату в 10 літрах води та ретельно перемішайте. Отриманим розчином поливайте огірки під корінь.

Підживлення борною кислотою також корисне для огірків у спеку. Воно допомагає позбутися пустоцвітів і адаптуватися до високих температур, а також боротися з гниллю. Для приготування розчину використовуйте аптечну борну кислоту. Розчиніть половину чайної ложки борної кислоти в 50 мл гарячої води, перемішайте до однорідності, а потім додайте до відра з чистою водою. Поливайте огірки під корінь. Протягом сезону огірки підживлюють борною кислотою тричі.

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