Городники розкрили секрет, який допоможе зберігати капусту свіжою до весни

Як правильно зберігати капусту, щоб пролежала до весни

Білокачанна капуста – це холодостійка овочева культура, яка може зберігатися взимку при температурі від -1 до +1 градуса за Цельсієм. При таких умовах капуста може зберігатися до 6 місяців.

Українці використовують білокачанну капусту для приготування різноманітних страв: від борщу та голубців, до салатів та закусок. Тому вони вигадали чимало хитрощів, які допоможуть зберігати цей овоч всю зиму, аж до весни.

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Насамперед не кожен качан зможе пролежати до весни без проблем та псування навіть за потрібних умов. Вся справа у сортових особливостях. Для тривалого зберігання підходять середньопізні та пізні качани, а ось ранні та середньостиглі сорти краще з'їсти одразу.

Також погано зберігатимуться качани, які незадовго до збирання потрапили під безперервні дощі. Не варто брати пошкоджені або хворі качани. Найкраща вологість – 85-95%.

Як правильно зберігати капусту?

1. Зберігання капусти у піску. Для цього потрібно засипати капусту в ящик з піском таким чином, щоб качани не торкалися один одного.

2. Зберігання капусти в ящику з тирсою. Для цього потрібно засипати капусту в ящик з тирсою таким чином, щоб качани не торкалися один одного.

3. Зберігання капусти в холодильнику. Для цього потрібно загорнути капусту в харчову плівку або фольгу.

4. Зберігання капусти у харчовій плівці. Зніміть верхні листи, що покривають, і оберніть качан харчовою плівкою і помістіть на полицю. Якщо льоху чи підвалу немає, то підійде балкон.

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