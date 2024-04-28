Город на підвіконні: які овочі можна виростити з обрізків

Викидати обрізки овочів у сміття не варто, якщо ви маєте балкон та бажання займатися городництвом. На підвіконнях можна виростити значну кількість овочів чи зелені.

Щобільше, ви можете насолоджуватися свіжими овочами прямо удома абсолютно безкоштовно. За допомогою кількох простих кроків ви зможете виростити нові рослини з обрізків, які раніше потрапляли у відро для сміття.

Для цього вам знадобиться трохи терпіння та вміння. Ось кілька овочів, які можна легко виростити з обрізків прямо вдома:

Зелена цибуля: вам достатньо придбати пучок цибулі з невеликими цибулинами. Обріжте верхівку цибулі та помістіть корінці в склянку з водою. Через кілька днів ви помітите проростки, які вже можна буде використовувати для кулінарних потреб.

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Селера: просто помістіть корінь селери у миску з водою, регулярно міняючи її. Через деякий час ви побачите, як знову з'являться листочки, а потім можна буде пересадити рослину в горщик з землею.

Імбир: поставте коріння імбиру у великий горщик з якісним ґрунтом і забезпечте йому вологе середовище. За кілька місяців ви отримаєте свіжий імбир прямо у своїй кухні.

Гострий перець: засійте насіння перцю у горщик і ретельно поливайте його. Вже через кілька тижнів ви побачите ростки.

Базилік: виберіть стебла базиліку, обріжте їх і помістіть у склянку з водою. Коли з'являться корінці, пересадіть їх у горщик з ґрунтом.

Листовий салат: після обрізки залиште стебла салату з кількома сантиметрами кореня. Помістіть їх у великий горщик з ґрунтом і через кілька тижнів зможете зібрати свіжий салат.

Зазвичай для вирощування таких овочів не потрібні особливі навички або обладнання. За кілька тижнів або місяців ви будете мати свіжі овочі прямо удома, не витрачаючи при цьому багато грошей.

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