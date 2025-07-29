Один з найбільш надійних на ринку: на який бюджетний кросовер варто звернути увагу

Автомобільний експерт під псевдонімом Capturing Cars назвав Hyundai Tucson найнадійнішим кросовером на ринку вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів (приблизно 560 000 гривень). У Великій Британії Tucson користується великою популярністю як вживане авто, тоді як в Україні його ціна стартує від близько 10 000 доларів (орієнтовно 417 000 гривень) і може сягати понад мільйон гривень за нові або добре оснащені варіанти.

Про це повідомляє Daily Express. Hyundai Tucson є однією з найуспішніших моделей бренду — з моменту дебюту в 2004 році у світі продано понад 7 мільйонів одиниць. Популярність моделі, за словами експерта, зростає завдяки оновленому дизайну, великому багажному відділенню та економічному витраті палива.

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Capturing Cars відзначив високий рівень надійності кросовера, просту у користуванні мультимедійну систему та добре продумане оснащення. Він також порівняв Tucson із Kia Sportage, назвавши його значно кращим конкурентом.

Окрім зручності та надійності, модель демонструє пристойні динамічні характеристики. Найпотужніші версії здатні розганятись до 100 км/год за 7,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 200 км/год.

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