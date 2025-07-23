Обрізка аґрусу: городники пояснили, чому це важливо

Обрізання кущів аґрусу в середині літа має не лише позитивний ефект, а й відіграє ключову роль у збереженні врожаю наступного року. Така процедура активізує ріст нових пагонів, покращує провітрювання всередині куща та знижує ризик розвитку хвороб. Якщо цього не зробити, на наступний сезон можна залишитися без плодів.

У літній період особливу увагу слід приділяти видаленню сухих, пошкоджених або уражених гілок. Вони часто мають неприродне забарвлення, тріщини чи нарости й можуть поширювати інфекції на здорові частини рослини. Також важливо обрізати ті пагони, які лежать на землі або надто близько до неї — вони легко уражуються грибком і гниллю, що може завдати шкоди всьому кущу. Про це пише ресурс "Добрі новини".

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Старі гілки темного кольору, які вже не ростуть, виснажують рослину, забираючи в неї сили. Їх необхідно видаляти, щоб молоді пагони могли нормально розвиватися. Не менш шкідливою є й поросль, що проростає всередину куща — вона обмежує доступ світла та повітря, створюючи сприятливе середовище для захворювань. Щоб не ослабити рослину, слід також обрізати надто тонкі й слабкі цьогорічні прирости, які не зможуть зміцніти до зими.

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