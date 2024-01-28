Оновився прогноз магнітних бур на кінець січня: що очікувати

Магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Сьогодні, 28 січня, очікується шторм силою у чотири бали. Він сягне "помаранчевого рівня" небезпечності. А завтра, 29 січня, геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Сила ударів не перевищить "зеленого рівня", тобто магніті бурі будуть маловідчутними для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями, повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі, календар

У лютому, попередньо, небезпечні шторми стануться 18 та 19 числа.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Геомагнітні шторми можуть викликати такі симптоми:

Перепади артеріального тиску.

Утруднене дихання.

Аритмія.

Головний біль.

Нудота.

Прискорене серцебиття.

Ломота у суглобах.

Депресія.

Погіршення сну.

Що робити коли магнітні бурі:

Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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