Мають найміцніше здоровʼя: які собаки рідко хворіють

Деякі породи собак від природи відзначаються міцнішим здоров’ям і рідше потребують регулярних візитів до ветеринара. Як пояснює ветеринарка Ліза Кан, існує щонайменше десять порід, які завдяки особливостям генетики та історії селекції статистично менш схильні до різних захворювань.

Про це повідомляє видання Express. Фахівчиня зазначає, що при виборі домашнього улюбленця люди найчастіше звертають увагу на зовнішній вигляд і характер тварини. Однак стан здоров’я не менш важливий фактор, адже лікування, профілактика та регулярний догляд можуть вимагати значних витрат. За словами ветеринарки, деякі породи мають природну витривалість і зазвичай потребують менше медичного втручання.

Породи собак, які вважаються одними з найздоровіших

Aвстралійський пастуший собака

Це дуже витривала робоча порода з великим запасом енергії. Її створювали для тривалої роботи з худобою, тому ці собаки добре пристосовані до активного життя та зазвичай мають міцне здоров’я.

Бордер-коллі

Одна з найрозумніших порід у світі. Постійна фізична активність, працелюбність і потреба в русі допомагають таким собакам довго залишатися у хорошій фізичній формі.

Австралійська вівчарка

Ще одна робоча порода, відома своєю витривалістю. Вона поєднує ефектну зовнішність із густою шерстю та сильним організмом.

Сибірський хаскі

Цю породу сформували для роботи у суворих холодних умовах. Хоча густа шерсть потребує догляду, хаскі славляться природною силою та витривалістю.

Басенджі

Ці собаки відомі не лише гарним здоров’ям, а й унікальною будовою голосових зв’язок. Через це вони майже не гавкають, що робить їх значно тихішими за більшість інших порід.

Шиба-іну

Давня японська порода невеликого розміру з характерною "лисячою" зовнішністю. Завдяки сильній генетичній базі ці собаки часто вважаються одними з найвитриваліших.

Бігль

Активна мисливська порода, яку історично використовували для полювання. Постійний рух і природна витривалість допомагають їм підтримувати гарну фізичну форму.

Лабрадор-ретривер

Одна з найпопулярніших сімейних порід у світі. Зазвичай лабрадори мають хороше здоров’я, однак потребують правильного харчування та регулярних фізичних навантажень, щоб уникнути проблем із суглобами.

Кокер-спанієль

Популярна порода середнього розміру. Завдяки компактній статурі ці собаки рідше стикаються з деякими захворюваннями, але їхні вуха потребують регулярного догляду для запобігання інфекціям.

Собаки змішаних порід

Метиси часто мають ширшу генетичну різноманітність, що знижує ризик спадкових хвороб. Саме тому багато ветеринарів вважають таких собак одними з найвитриваліших і здорових.

Фахівці наголошують, що навіть найміцніша порода потребує належного догляду — правильного харчування, фізичної активності та регулярних профілактичних оглядів у ветеринара. Саме ці фактори значною мірою визначають здоров’я і тривалість життя домашнього улюбленця.

