Об’ємні, короткі, дуті: топ трендових пуховиків на зиму-2025

Зимовий сезон 2024-2025 пропонує широкий вибір стильних та комфортних пуховиків, які поєднують функціональність із сучасними модними тенденціями.

У цьому сезону модниці матимуть величезний вибір трендових моделей. Про це пише НОВИНИ LIVE.

Топ-5 трендових моделей:

Пуховики з масивними комірами

Особливість сезону – виразні коміри з основної тканини або екохутра, що додають образу елегантності та забезпечують додатковий захист від холоду.

Трендові пуховики. Джерело: Instagram Трендові пуховики. Джерело: Instagram

Об'ємні силуети

Надзвичайно популярні "повітряні" моделі: просторі куртки-ковдри та пуховики з великими кишенями, доступні як у довгих, так і в коротких варіантах.

Трендові пуховики. Джерело: Instagram Трендові пуховики. Джерело: Instagram

Укорочені моделі

Практичні короткі пуховики залишаються в тренді, відмінно комбінуючись із джинсами та джогерами.

Трендові пуховики. Джерело: Instagram Трендові пуховики. Джерело: Instagram

Дуті пуховики

Хіт сезону – об'ємні моделі в пастельних тонах (бежевий, ніжно-рожевий, блакитний).

Трендові пуховики. Джерело: Instagram Трендові пуховики. Джерело: Instagram

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Комбіновані пуховики

Актуальними залишаються моделі з поєднанням різних матеріалів в оверсайз-крої.

Кольорова гама сезону відходить від класичних чорного та сірого на користь природних зелено-коричневих відтінків – від хакі до темно-зеленого.

Нагадаємо, ми вже писали, яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року.

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