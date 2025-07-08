Про це варто знати: чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом

Сухий корм давно став звичним варіантом харчування для котів і собак. Його популярність пояснюється зручністю у використанні, довгим терміном зберігання та доступністю. Крім того, якісний сухий корм, який відповідає міжнародним стандартам, забезпечує тварину всіма необхідними поживними речовинами.

Проте дедалі частіше ветеринари та науковці наголошують на ризиках, пов’язаних із постійним використанням лише такого виду корму. Про це пише Veterinary Practice News.

Найбільшою проблемою сухого раціону вважається вкрай низький вміст вологи. Особливо це стосується котів, які в природному середовищі отримують більшу частину рідини з їжею, а не з питної води. Дефіцит вологи в раціоні може призводити до хронічного зневоднення, що негативно впливає на нирки та сечовидільну систему, сприяє утворенню кристалів і каменів у сечовому міхурі.

Ще одна серйозна проблема — надлишок вуглеводів. У багатьох сухих кормах використовуються злаки або картопля, які служать як джерело енергії та допомагають формувати гранули. Хоча для собак це не критично, у котів такий склад може викликати проблеми. Їхній організм краще функціонує на раціоні з високим вмістом білків і жирів, характерних для м’ясної дієти. Дослідження свідчать, що висока кількість вуглеводів у раціоні може бути пов’язана з розвитком діабету 2-го типу в котів.

Процес виробництва сухого корму також має свої нюанси. Під час термічної обробки руйнуються деякі вітаміни та ферменти, а замість них додаються синтетичні аналоги, які не завжди добре засвоюються. Крім того, при нагріванні утворюються шкідливі сполуки, такі як кінцеві продукти глікації, які пов’язані зі старінням клітин і хронічними запаленнями. Ще одна небезпека — окиснення жирів після відкриття паковання, що може викликати шлункові розлади та погіршити смак їжі.

Поширена думка, що сухий корм допомагає очищати зуби, не зовсім відповідає дійсності. Більшість кормів містить крохмаль, який, навпаки, сприяє утворенню зубного нальоту. Ветеринари підкреслюють, що для здоров’я ротової порожнини необхідне регулярне чищення зубів або використання спеціальних ветеринарних засобів.

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Годувати тварину виключно сухим кормом можна, якщо він відповідає стандартам якості й підібраний з урахуванням віку, фізіологічного стану та рівня активності улюбленця. Однак більшість фахівців радять поєднувати сухий і вологий корм. Такий підхід дозволяє підтримувати нормальний рівень зволоження організму, зменшити калорійність раціону, урізноманітнити меню та покращити апетит — особливо в більш вибагливих тварин.

Перш ніж змінювати раціон, важливо проконсультуватися з ветеринаром. Лише фахівець зможе врахувати індивідуальні потреби вашого улюбленця і порадити оптимальний тип годівлі.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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