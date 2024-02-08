Потрібно здійснити лише один крок, щоб орхідеї знову зацвіли

Орхідеї навіть при ретельному догляді можуть довгий час не випускати нові стріли з бутонами. Це може бути пов'язано з недостатнім освітленням та неправильним поливом.

Щоб орхідея цвіла цілий рік, за нею потрібно правильно доглядати, зокрема, забезпечте багато світла, але не прямих сонячних променів. Найкраще розмістити їх на східному або західному вікні. У зимовий час може знадобитися додаткове освітлення фітолампою.

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Орхідеї не люблять надмірного поливу. Їх потрібно поливати лише тоді, коли субстрат повністю просохне.Для поливу використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Не залишайте воду в піддоні.

Ці вишукані квіти потребують високої вологості повітря. Для цього можна використовувати зволожувач повітря або розмістити орхідею на піддоні з вологою галькою. Також можна регулярно обприскувати орхідею водою.

Фахівці з кімнатних рослин у коментарі Express зауважили, що орхідеї, які тривалий час не цвіли, знову розквітають завдяки простому трюку. З'ясувалося, що орхідеї потрібна зміна температури, щоб вона почала цвісти.

Ось кілька порад, які допоможуть вам змусити орхідеї цвісти:

Зміна температури: Орхідеї потребують періоду охолодження, щоб стимулювати цвітіння. Ви можете винести їх на вулицю на кілька днів, де температура буде нижче, ніж в приміщенні.

Освітлення: Додаткове освітлення для росту може допомогти орхідеям цвісти.

Підживлення: Використовуйте спеціальне добриво для орхідей під час активного росту.

Полив: Правильний полив також важливий для цвітіння. Поливайте орхідеї методом занурення, коли субстрат повністю просохне.

Завдяки цим простим порадам ваші орхідеї знову розквітнуть і радуватимуть вас своїми красою протягом багатьох років.

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