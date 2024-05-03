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Суспільство

Чи потрібно змащувати форми для пасок перед випіканням: поради господинь

Ціхоцька Марія

Чи потрібно змащувати форми для пасок перед випіканням: поради господинь
Є певні секрети випікання пасок

З давніх-давен паска вважається головною стравою великоднього столу. Її приготування - це не лише кулінарний процес, але й особливий ритуал, який об'єднує родини.

Сьогодні все частіше господині обирають для випікання пасок не класичні металеві форми, а зручні та практичні паперові. Але чи справді вони такі гарні, як здаються на перший погляд? Про це пише РБК.

Паперові форми для пасок:

Переваги:

  • не потребують змащування;
  • готову паску не потрібно виймати з форми;
  • економлять час та сили;
  • мають естетичний вигляд, тому паску можна подавати прямо у формі.

Недоліки:

  • не підходять для багаторазового використання;
  • можуть підгоріти при занадто високій температурі;
  • не завжди доступні у магазинах.

Металеві форми для пасок:

Переваги:

  • міцні та довговічні;
  • забезпечують рівномірне пропікання;
  • багаторазові;
  • доступні у різних розмірах та формах.

Недоліки:

  • потребують змащування перед випіканням;
  • до готової паски може прилипати;
  • не такі естетичні, як паперові.

Поради щодо використання форм для пасок:

Паперові форми:

  • перед використанням злегка зімніть форму, щоб вона краще тримала форму;
  • заповнюйте тістом на 2/3;
  • випікайте при температурі не вище 190°C;
  • після випікання дайте пасці трохи охолонути у формі.

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Металеві форми:

  • перед випіканням змастіть форму вершковим маслом або рослинною олією;
  • можна також застелити дно форми пергаментом;
  • заповнюйте тістом на 2/3;
  • випікайте при температурі, зазначеній у рецепті;
  • щоб дістати готову паску з форми, проведіть ножем по краю, а потім переверніть форму на решітку.

Які форми вибрати - залежить від ваших потреб та вподобань. Паперові форми - це зручний та швидкий варіант, який ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на випічку. Металеві форми - це більш універсальний варіант, який прослужить вам багато років.

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