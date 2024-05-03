Чи потрібно змащувати форми для пасок перед випіканням: поради господинь

З давніх-давен паска вважається головною стравою великоднього столу. Її приготування - це не лише кулінарний процес, але й особливий ритуал, який об'єднує родини.

Сьогодні все частіше господині обирають для випікання пасок не класичні металеві форми, а зручні та практичні паперові. Але чи справді вони такі гарні, як здаються на перший погляд? Про це пише РБК.

Паперові форми для пасок:

Переваги:

не потребують змащування;

готову паску не потрібно виймати з форми;

економлять час та сили;

мають естетичний вигляд, тому паску можна подавати прямо у формі.

Недоліки:

не підходять для багаторазового використання;

можуть підгоріти при занадто високій температурі;

не завжди доступні у магазинах.

Металеві форми для пасок:

Переваги:

міцні та довговічні;

забезпечують рівномірне пропікання;

багаторазові;

доступні у різних розмірах та формах.

Недоліки:

потребують змащування перед випіканням;

до готової паски може прилипати;

не такі естетичні, як паперові.

Поради щодо використання форм для пасок:

Паперові форми:

перед використанням злегка зімніть форму, щоб вона краще тримала форму;

заповнюйте тістом на 2/3;

випікайте при температурі не вище 190°C;

після випікання дайте пасці трохи охолонути у формі.

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Металеві форми:

перед випіканням змастіть форму вершковим маслом або рослинною олією;

можна також застелити дно форми пергаментом;

заповнюйте тістом на 2/3;

випікайте при температурі, зазначеній у рецепті;

щоб дістати готову паску з форми, проведіть ножем по краю, а потім переверніть форму на решітку.

Які форми вибрати - залежить від ваших потреб та вподобань. Паперові форми - це зручний та швидкий варіант, який ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на випічку. Металеві форми - це більш універсальний варіант, який прослужить вам багато років.

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