Рецепт сирної паски

Ділюсь 2 моїми улюбленими рецептами. Перший простіший, другий складніший і солодший.

1-холодного готування:

♦️400 г кисломолочного сиру 9%

♦️100 г сгущеного молока

♦️20 г масла 82.5%

50 г білого шоколаду

50 г молочного шоколаду

50 г шоколаду 80%

у кисломолочний сир додаю масло кімнатної температури, згущене молоко, все дуже добре збиваю блендером у крем.

ділю масу на 3 частини, окремо топлю кожен вид шоколаду, і в кожну частину сирної маси додаю шоколад, перемішую.

у форму поміщаю марлю, перегортаю вузькою частиною униз, починаю з білого шоколаду, потім молочний і потім чорний.

ставлю у холодильник на декілька годин - готово! Це швидко, шоколадні шари відрізняються щільністю, можна додати смажених горіхів!

2 - Гарячого готування:

♦️400 г зернового сиру 9%

♦️3 жовтки

♦️100 г вершків 20%(або33%)

♦️30 г цукру

♦️50г вершкового масла

♦️90г білого шоколаду

100 г родзинки або цукати

10 г ванільний цукор

сир важливо на самому початку віджати, щоб позбавимося від зайвої вологи.

сир, жовтки, цукор і вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито.

ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших "бульбашок", але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою - це нормально.

додаю білий шоколад і вершкове масло прямо в гарячу суміш і розмішую лопаткою до розчинення.

додаю попередньо бланшовані родзинки або цукати (можна замочити на ніч у коньяку).

у форму кладу марлю (форма стоїть вузьким краєм вниз) я беру подвійний шар і висипаю всю ще теплу суміш, трохи ущільнюю ложкою, складаю краю марлі нагору і ставлю в холодильник на 4-6 годин

прикрашаю білим шоколадом, цукатами, горіхами й взагалі чим ваша душа забажає.

Зберігаємо в холодильнику до 5 днів, накривши плівкою.