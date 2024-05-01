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Рецепт сирної паски
Ділюсь 2 моїми улюбленими рецептами. Перший простіший, другий складніший і солодший.
1-холодного готування:
♦️400 г кисломолочного сиру 9%
♦️100 г сгущеного молока
♦️20 г масла 82.5%
50 г білого шоколаду
50 г молочного шоколаду
50 г шоколаду 80%
- у кисломолочний сир додаю масло кімнатної температури, згущене молоко, все дуже добре збиваю блендером у крем.
- ділю масу на 3 частини, окремо топлю кожен вид шоколаду, і в кожну частину сирної маси додаю шоколад, перемішую.
- у форму поміщаю марлю, перегортаю вузькою частиною униз, починаю з білого шоколаду, потім молочний і потім чорний.
- ставлю у холодильник на декілька годин - готово! Це швидко, шоколадні шари відрізняються щільністю, можна додати смажених горіхів!
2 - Гарячого готування:
♦️400 г зернового сиру 9%
♦️3 жовтки
♦️100 г вершків 20%(або33%)
♦️30 г цукру
♦️50г вершкового масла
♦️90г білого шоколаду
100 г родзинки або цукати
10 г ванільний цукор
- сир важливо на самому початку віджати, щоб позбавимося від зайвої вологи.
- сир, жовтки, цукор і вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито.
- ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших "бульбашок", але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою - це нормально.
- додаю білий шоколад і вершкове масло прямо в гарячу суміш і розмішую лопаткою до розчинення.
- додаю попередньо бланшовані родзинки або цукати (можна замочити на ніч у коньяку).
- у форму кладу марлю (форма стоїть вузьким краєм вниз) я беру подвійний шар і висипаю всю ще теплу суміш, трохи ущільнюю ложкою, складаю краю марлі нагору і ставлю в холодильник на 4-6 годин
- прикрашаю білим шоколадом, цукатами, горіхами й взагалі чим ваша душа забажає.
Зберігаємо в холодильнику до 5 днів, накривши плівкою.