Чи треба обрізати стрілки часнику та коли це робити: поради городників

У літній період озимий часник часто випускає стрілки — це природна частина його розвитку, однак вони можуть зашкодити формуванню повноцінної голівки. Справа в тому, що стрілки забирають з рослини поживні речовини, які мали би піти на розвиток зубчиків.

Як наслідок, урожай може виявитися дрібним. Щоб цього уникнути, городники радять вчасно видаляти стрілки, особливо якщо головна мета — отримати великі, соковиті головки часнику. Про це пише Уніан.

Визначити стрілки досить просто: на відміну від листя, вони мають трубчасту форму. З'являються вони зазвичай на початку червня і до кінця місяця на їх кінці формується квітка з насінням. Випускають стрілки лише озимі сорти, тобто ті, що висаджуються восени й зимують у ґрунті.

Втім, є ситуації, коли стрілки варто залишити. Якщо ви плануєте самостійно зібрати насіння часнику, залиште кілька стрілок на рослинах до серпня. Насіння, що дозріє в цей час, можна висушити й зберігати до весни, аби виростити новий урожай із сіянки.

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Щодо часу обрізання стрілок, думки городників дещо різняться. Одні радять видаляти їх одразу після появи, та в цьому випадку вони можуть з’явитися знову. Інші переконані, що краще дочекатися моменту, коли стрілка почне закручуватися. Саме тоді її варто обрізати — повторно вона вже не виросте. Процедуру краще проводити ножицями, зрізуючи стебло на висоті приблизно одного сантиметра від основи. Найкращий час для цього — сухий сонячний ранок, аби зрізи швидко підсохли і не спричинили гниття.

Не варто поспішати викидати стрілки після обрізання — вони цілком придатні для вживання в їжу. Їх можна обсмажити на олії, трохи посолити й отримати смачну закуску. Також стрілки додають у супи, каші, яєчню чи м’ясні страви. Багато хто маринує їх за рецептом, аналогічним до маринованих огірків. Такий делікатес добре зберігається і додає пікантності будь-якому застіллю.

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