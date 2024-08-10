Потрібен туалетний папір: садівниця поділилася секретом боротьби з сухою травою

Жінка розкрила простий лайфхак, який допомагає швидко оживити суху траву на газоні всього за три дні, використовуючи всього лиш туалетний папір, воду і насіння трави. Цей метод вже став вірусним у соціальних мережах і здобув безліч позитивних відгуків.

За словами експерта з садівництва Рікі Тайса, для відновлення мертвих ділянок газону достатньо змочити туалетний папір водою, змішати його з великою кількістю насіння трави, а потім нанести отриману кашку на уражені ділянки, пише Express.

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Через пару днів на цих місцях починає з'являтися нова зелена трава, а вже за п'ять днів ділянка повністю вкривається свіжою рослинністю.

Цей метод здивував багатьох шанувальників садівництва. Один з користувачів зазначив, що туалетний папір ідеально утримує вологу, забезпечуючи ідеальні умови для проростання насіння. Інші поділилися власними дослідами, зазначивши, що техніка працює не тільки з туалетним папером, але й з бавовною.

Таким чином, простий і доступний спосіб оживити газон отримав масову підтримку серед користувачів мережі. Ті, хто вже спробував цей метод, відзначають його ефективність та швидкість дії.

Раніше садівники назвали головну помилку, через яку влітку газон стає лисим та рудим.

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