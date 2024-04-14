Новий смак традиційного соусу: рецепт песто з руколою
Новий смак традиційного соусу: рецепт песто з руколою
Соус песто – це не просто смачна добавка до макаронів, а справжня класика італійської кухні. Його можна використовувати як основу для супу, маринад для м'яса, пасту для сендвічів або соус до закусок. Традиційний рецепт песто передбачає використання базиліку, але чому б не поекспериментувати та не приготувати його з руколи? Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 4 порції):
- 150 г руколи
- 70 г волоських горіхів
- 1 зубчик часнику
- 100 мл оливкової олії
- 50 г пармезану
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
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Інструкція:
- Натріть пармезан на тертці.
- Очистіть часник і видавіть його через прес.
- Промийте руколу під холодною водою та додайте її в блендер.
- Додайте до руколи пармезан, часник, лимонний сік, оливкову олію та волоські горіхи.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
- Додайте сіль та перець за смаком.
Поради:
- Для більш насиченого смаку використовуйте обсмажені волоські горіхи.
- Якщо у вас немає блендера, ви можете подрібнити інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою ступи та товкача.
- Зберігайте песто в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів.
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