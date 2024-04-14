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Новий смак традиційного соусу: рецепт песто з руколою

Ціхоцька Марія

Новий смак традиційного соусу: рецепт песто з руколою

Соус песто – це не просто смачна добавка до макаронів, а справжня класика італійської кухні. Його можна використовувати як основу для супу, маринад для м'яса, пасту для сендвічів або соус до закусок. Традиційний рецепт песто передбачає використання базиліку, але чому б не поекспериментувати та не приготувати його з руколи? Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 150 г руколи
  • 70 г волоських горіхів
  • 1 зубчик часнику
  • 100 мл оливкової олії
  • 50 г пармезану
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

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Інструкція:

  1. Натріть пармезан на тертці.
  2. Очистіть часник і видавіть його через прес.
  3. Промийте руколу під холодною водою та додайте її в блендер.
  4. Додайте до руколи пармезан, часник, лимонний сік, оливкову олію та волоські горіхи.
  5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
  6. Додайте сіль та перець за смаком.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку використовуйте обсмажені волоські горіхи.
  • Якщо у вас немає блендера, ви можете подрібнити інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою ступи та товкача.
  • Зберігайте песто в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів.

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