Новий тренд манікюру: модні експерти показали, яким має бути 'еспресо' на нігтях (відео)

Цієї осені в моду входять більш насичені та глибокі кольори лаку для нігтів, натхненні ароматною кавою. Мова йде про еспресо-манікюр.

Цей тренд вже підкорив серця багатьох б’юті-блогерів та нейл-майстрів по всьому світу, пише shefinds.com. Б'юті-експерти стверджують, що цей тренд буде на нігтях всіх модниць.

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Що таке еспресо-манікюр?

Еспресо-манікюр – це нігті, пофарбовані в насичені темні відтінки, що нагадують ароматну каву. Це можуть бути як глибокі коричневі тони, так і кольори з легким відтінком молочної пінки. Такий манікюр виглядає дуже стильно та елегантно, ідеально підійде для осіннього сезону.

Чому саме еспресо?

За словами експертів, перехід до темніших відтінків у манікюрі пов'язаний з бажанням створити затишну та теплу атмосферу осені. Кава – це напій, який зігріває нас у холодну пору року, тому її кольори асоціюються з комфортом і затишком. Крім того, темні відтінки візуально подовжують нігті і надають рукам доглянутого вигляду.

Модний манікюр еспресо. Джерело: instagram.com/betina_goldstein Модний манікюр еспресо. Джерело: instagram.com/betina_goldstein

Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com

Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com

Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com

Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com Модний манікюр еспресо. Джерело: emirateswoman.com

Як зробити еспресо-манікюр?

Створити еспресо-манікюр в домашніх умовах не складно. Вам знадобиться:

Базове покриття

Кольоровий лак відтінку еспресо

Топ покриття

Світлодіодна лампа (якщо ви використовуєте гель-лак)

Ретельно підготуйте нігті: зробіть манікюр, відполіруйте нігтьову пластину. Нанесіть базове покриття і просушіть його під лампою (якщо використовуєте гель-лак). Нанесіть два шари кольорового лаку, просушуючи кожен шар в лампі. Завершіть манікюр топовим покриттям.

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