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Новий тренд - 2024: стиль "електичний дідусь"

Ціхоцька Марія

Новий тренд - 2024: стиль 'електичний дідусь'

У 2024 році набирає популярності новий стиль одягу, який отримав назву "електичний дідусь". Він характеризується поєднанням непоєднуваного, а саме ретро, вінтажу та сучасних елементів.

Про це пише Elle.ua.

Стиль "електичний дідусь" не має жорстких правил, але є кілька основних ознак, які дозволяють його впізнати:

  • Широкі штани, такі як джинси, чіноси або карго.
  • Лофери або інші класичні туфлі.
  • Наручні годинники, які можуть бути як сучасними, так і ретро.
  • Головні убори, такі як кепки, капелюхи або панами.
  • Витончені окуляри, такі як окуляри-кішки або вусаті окуляри.
  • Барвистий трикотаж, наприклад, в'язані кардигани та жилети, оверсайз-светри з геометричним візерунком.
  • Твідові піджаки або інші класичні піджаки.
  • Шорти, які можуть бути як однотонні, так і з візерунками.
  • Комфортні кросівки, які можна носити як у місті, так і на прогулянці.
  • Бейсбольні кепки або інші спортивні головні убори.
  • Джинсові речі, такі як джинси, куртки або сорочки.
  • Сорочки, як однотонні, так і з принтами.
  • Яскраві шкарпетки, які можуть стати яскравим акцентом у вашому образі.
  • Масивні краватки, які додадуть стилю елегантності.

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Ці речі мають бути позачасовими, щоб їх можна було носити роками. Вони повинні бути зроблені з якісних матеріалів, щоб не втратити свій вигляд.

Стиль "електичний дідусь" - це можливість проявити свою індивідуальність та створити свій власний образ. Він підійде як чоловікам, так і жінкам будь-якого віку.

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