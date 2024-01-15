Новий тренд - 2024: стиль 'електичний дідусь'

У 2024 році набирає популярності новий стиль одягу, який отримав назву "електичний дідусь". Він характеризується поєднанням непоєднуваного, а саме ретро, вінтажу та сучасних елементів.

Про це пише Elle.ua.

Стиль "електичний дідусь" не має жорстких правил, але є кілька основних ознак, які дозволяють його впізнати:

Широкі штани, такі як джинси, чіноси або карго.

Лофери або інші класичні туфлі.

Наручні годинники, які можуть бути як сучасними, так і ретро.

Головні убори, такі як кепки, капелюхи або панами.

Витончені окуляри, такі як окуляри-кішки або вусаті окуляри.

Барвистий трикотаж, наприклад, в'язані кардигани та жилети, оверсайз-светри з геометричним візерунком.

Твідові піджаки або інші класичні піджаки.

Шорти, які можуть бути як однотонні, так і з візерунками.

Комфортні кросівки, які можна носити як у місті, так і на прогулянці.

Бейсбольні кепки або інші спортивні головні убори.

Джинсові речі, такі як джинси, куртки або сорочки.

Сорочки, як однотонні, так і з принтами.

Яскраві шкарпетки, які можуть стати яскравим акцентом у вашому образі.

Масивні краватки, які додадуть стилю елегантності.

Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

Ці речі мають бути позачасовими, щоб їх можна було носити роками. Вони повинні бути зроблені з якісних матеріалів, щоб не втратити свій вигляд.

Стиль "електичний дідусь" - це можливість проявити свою індивідуальність та створити свій власний образ. Він підійде як чоловікам, так і жінкам будь-якого віку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Нагадаємо, ми вже писали, які штани будуть у 2024 року.