Носити таке – моветон: які аксесуари краще не одягати жінкам після 50 років

Жінкам за 50 краще носити натуральне золото та срібло або дорогу якісну біжутерію. Дешеві, масивні аксесуари виглядають на дорослих жінках безглуздо.

Навіть найкращий образ можуть зіпсувати невдало підібрані прикраси. Радіотрек підкаже, як не помилитись.

Уникайте дешевих, масивних аксесуарів

Масивні пластикові або металеві прикраси з дешевих матеріалів виглядають на дорослих жінках безглуздо та дешево. Вони можуть додати образу вульгарності та безвкусиці.

Вибирайте натуральне золото та срібло

Натуральне золото та срібло – це найкращий вибір для жінок за 50 років. Ці матеріали виглядають дорого та стильно, підкреслюють елегантність та статус жінки.

Дозволяється дорога якісна біжутерія

Якщо ви не можете дозволити собі натуральні прикраси, можна вибрати дорогу якісну біжутерію. Вона виготовляється з високоякісних матеріалів та має гарний вигляд.

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Не носіть комплекти прикрас

Комплекти прикрас, які складаються з сережок, кольє та браслета, часто виглядають занадто нудними та одноманітними. Якщо ви хочете носити кілька прикрас, краще підбирати їх окремо, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою.

Додайте до комплекту легкий акцент

Щоб зробити образ більш цікавим та виразним, можна додати до комплекту прикрас легкий акцент, наприклад, красиву брошку або намисто з перлів.

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