Чи нормально те, що коти постійно нявкають: що кажуть експерти

Кішки нявкають з багатьох причин, від серйозних захворювань до простого прагнення до уваги. Якщо ваша кішка нявкає надмірно, важливо визначити причину, щоб ви могли правильно розв'язати проблему.

Фахівці з webmd назвали основні причини, чому коти можуть нявкати тривалий час й надокучати своїм галасом.

Зазначається, що нявкання може бути ознакою серйозного захворювання, такого як гіперфункція щитовидної залози, хвороби нирок або біль. Якщо ви помітили, що ваша кішка нявкає більше, ніж зазвичай, або якщо нявкання змінило тон або інтенсивність, важливо відвести її до ветеринара для обстеження.

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Оскільки кішки доволі соціальні тварини, вони потребують уваги та спілкування. Якщо ваша кішка нявкає, коли ви зайняті або коли вона самотня, це може бути її способом привернути вашу увагу. Щоб зменшити кількість нявкання, приділяйте своїй кішці більше часу для гри, пестощів і розмови.

Якщо ваша кішка нявкає навколо годівниці або миски з водою, це може бути ознакою того, що їй потрібно їсти або пити. Переконайтеся, що ваша кішка завжди має доступ до свіжої їжі та води.

Фахівці зауважують, що деякі коти нявкають, коли їхні люди приходять додому, або навіть коли вони просто зустрічають їх у будинку. Це нормальний спосіб для котів виражати радість і збудження.

Однак якщо ваша кішка проводить занадто багато часу на самоті, вона може відчувати себе самотньою і занепокоєною. Щоб допомогти своїй кішці почуватися більш комфортно, коли вас немає, залиште їй іграшки, щоб вона могла грати, і подбайте про те, щоб вона мала доступ до свіжої води та їжі.

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Кішки можуть нявкати й через стрес, викликаний новими людьми, тваринами або ситуаціями. Якщо ви помітили, що ваша кішка нявкає більше, ніж зазвичай, після зміни в її житті, спробуйте допомогти їй адаптуватися. Ви можете зробити це, поступово знайомивши її з новими речами або ситуаціями, або надавши їй безпечне місце, де вона може сховатися, коли вона відчуває себе переляканою.

Ветеринари додали, що з віком коти можуть страждати від когнітивної дисфункції, яка може призвести до надмірного нявкання. Якщо ваша кішка старша за 10 років і нявкає більше, ніж зазвичай, поговоріть зі своїм ветеринаром про те, чи може це бути ознакою когнітивної дисфункції.

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