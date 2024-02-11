Ніколи більше не буде сухою: Як правильно готувати свинину
Я правильно готувати свинину, щоб м'ясо вийшло соковитим
Секрети соковитого м'яса: Хочете приготувати м'ясо, яке тане в роті? Не проблема! З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець.
Цей рецепт можна використовувати для приготування інших видів м'яса, наприклад, яловичини або курки. З цими порадами ви завжди будете готувати м'ясо, яке тане в роті, розповідає alin_withkitchen.
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Що вам знадобиться:
- 650 г свинячої вирізки
- 100 г вершкового масла
- Сіль, паприка, сухий часник та зелень за смаком
- Фольга
Як готувати:
- Підготуйте м'ясо. Промийте вирізку та зачистьте від плівок.
- Зробіть ароматне масло. Змішайте м'яке вершкове масло з сіллю, спеціями та подрібненою зеленню.
- Загорніть м'ясо у фольгу. Викладіть кілька шарів фольги, змастіть останній шар ароматним маслом. Покладіть вирізку на фольгу та щільно загорніть.
- Запікайте м'ясо. Розігрійте духовку до 210°C і запікайте м'ясо протягом 60 хвилин.
- Дайте м'ясу "відпочити". Вийміть м'ясо з духовки, але не розгортайте фольгу. Дайте йому постояти 10-15 хвилин.
- Наріжте та подавайте. Розгорніть фольгу, наріжте м'ясо на скибочки та подавайте до столу.
Ще кілька порад для приготування соковитого м'яса:
- Не перетримуйте м'ясо на вогні.
- Використовуйте м'ясний термометр, щоб перевірити готовність м'яса.
- Дайте м'ясу "відпочити" після приготування.
- Не ріжте м'ясо одразу після того, як вийняли його з духовки або з сковороди.
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