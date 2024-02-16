Жодного борошна: кухар розкрив секрет 'ідеального омлету', який буде соковитим та дуже ніжним

Омлет - це не лише смачна, але й корисна страва, яка чудово підходить для сніданку. Він є чудовим джерелом білка, який необхідний для росту та відновлення м'язів.

Омлет легко перетравлюється, що робить його ідеальним сніданком для людей з чутливим шлунком. Також він надовго дає відчуття ситості, що може допомогти вам контролювати вагу.

Ця страва доволі універсальна, адже омлет можна готувати з різними інгредієнтами, що робить його дуже різноманітною стравою.

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Кухар Олександр Городник у своєму Інстаграмі запевнив, що завдяки простому трюку омлет буде соковитим та дуже ніжним.

Інгредієнти:

3 курячих яйця

30 мл молока (або вершків)

сіль, перець

пармезан – щоб посипати зверху після приготування

Як зробити ідеальний омлет

Поставте сковорідку з антипригарним покриття грітися на середній вогонь.

У мисці змішайте яйця, молоко, дрібку перцю та дрібку солі. Збийте суміш вінчиком.

На розігріту сковорідку додайте трохи вершкового масла й розтопіть, обмазуючи маслом стінки сковорідки – використовуйте силіконову лопатку, аби не пошкодити сковороду.

Вливайте яєчно-молочну суміш та трохи помішайте лопаткою. Як тільки яйця "схопляться", одразу перевертати. Головне, каже кухар, не доготовлювати омлет до кінця й одразу перевертати, а потім скручувати рулетиком. Сковорідку вимкніть.

"Завдяки тому, що ми його до кінця не готували, він почне доходити вже на тарілці", – додав Городник.

Коли омлет викладете на тарілку, присипте його тертим пармезаном. Смачного!

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