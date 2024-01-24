Чим замінити молоко в омлеті, щоб не вплинуло не смак: поради господинь

Омлет – це проста і смачна страва, яка є улюбленою у багатьох людей. Однак, іноді може трапитися так, що молока під рукою немає.

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У такому випадку не варто засмучуватися, адже існує ціла низка продуктів, які можуть його замінити. Про це пише Pixel Inform.

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Ось кілька варіантів, як приготувати омлет без молока:

Вода. Цей варіант є найпростішим і найдоступнішим. Омлет з водою не буде мати такої ніжної текстури, як з молоком, але все одно вийде смачним і ситним.

Вершкове масло . Цей продукт додасть омлету вершкового смаку і аромату. Вершкове масло можна додавати як у твердому, так і в розтопленому вигляді. Якщо ви додаєте масло в твердому вигляді, то його потрібно дрібно нарізати або натерти на тертці.

. Цей продукт додасть омлету вершкового смаку і аромату. Вершкове масло можна додавати як у твердому, так і в розтопленому вигляді. Якщо ви додаєте масло в твердому вигляді, то його потрібно дрібно нарізати або натерти на тертці. Сметана. Кисломолочний продукт додасть омлету пікантності. Для приготування омлету з сметаною її потрібно попередньо збити з яйцями. Також можна додати в омлет чайну ложку соди, щоб він вийшов більш пишним.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити смак омлету цікавішим.

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