Ні в якому разі не паліть листя волоського горіха: фахівці пояснили небезпеку

Коли українці займаються осіннім прибиранням на своїх подвір'ях і намагаються впоратися з опалим листям, часто виникає питання – чи можна спалювати листя волоського горіха. Відповідь експертів однозначна: ні.

Команда UAportal спільно з ТСН пояснює всі небезпеки цього процесу.

Експерти з Держпродспоживслужби зазначають, що багато людей не замислюються про це, але листя волоського горіха, як і у випадку з іншими деревами, під час тління заважає надходженню кисню до організму.

При спалюванні листя утворюється бензопірен, який може спричинити рак. Крім того, дим містить діоксини – одні з найотруйніших сполук для людини. Лікарі стверджують, що при спалюванні однієї тонни листя в атмосферу потрапляє приблизно 30 кг небезпечних речовин, які осідають на шкірі або потрапляють у легені.

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Спалювання листя може призвести до розвитку алергій і ослаблення імунної системи у людей. Особливо вразливі до токсичних речовин діти, літні люди та вагітні жінки. Під час горіння листя також вивільняються оксид азоту та вуглекислий газ, що може спричинити задишку, кашель і бронхоспазм.

Що можна робити з листям волоського горіха

Найефективніше рішення – це засипати сухе листя волоського горіха в компостну яму. Це дозволить отримати чудове натуральне добриво, яке підходить для різних овочевих культур. В якості альтернативи ви можете збирати листя в окремі мішки, що допоможе уникнути використання хімікатів для обробки полуниці, малини та картоплі влітку. Розсипаючи листя по грядках, ви зможете відлякувати шкідників від цих рослин.

Щоб отримати максимальну користь від листя волоського горіха, його спочатку потрібно підсушити. Найкраще це робити природним способом: через 2-3 сонячні дні листя стане сухим.

При підготовці ділянки до зими ви можете додавати листя волоського горіха в ґрунт, перемішуючи його. Після того як листя перегниє, воно перетвориться на компост і стане джерелом необхідних для рослин вітамінів.

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