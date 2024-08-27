В жодному разі не садіть їх у саду: названо три дерева, які можуть притягнути блискавку

Є три види дерев, які не рекомендується садити поблизу будинку через їхню високу здатність притягувати блискавку.

При виборі дерев для вашого подвір’я важливо враховувати не лише їхню естетичну привабливість чи врожайність, але й можливі ризики, які вони можуть створити. Наприклад, експерти зазначають, що деякі дерева мають більшу ймовірність притягувати блискавку, що може бути дуже небезпечно. Про це пише ТСН.

Отже, які це дерева:

Дуб – ймовірно, найелектропровідніше дерево серед усіх. Наші предки навіть вірили, що посадка дуба біля будинку приносить нещастя, оскільки блискавки найчастіше влучають саме в нього.

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Тополя – ще одне досить небезпечне дерево, яке притягує блискавки. Крім того, її крихкі та тонкі гілки можуть спричинити пожежу або електричний удар, якщо впадуть на будинок.

Сосна – дерево, що вразливе до електричних розрядів. Якщо блискавка влучить у сосну, кора може розлетітися на десятки метрів, що створює додаткову небезпеку для вашого будинку та родини.

За статистикою, з кожних 100 ударів блискавки 54 влучають у дуб, 24 – у тополю, а 6 – у сосну. Це змушує задуматися, чи варто мати ці дерева на своїй ділянці.

Натомість липа та береза вважаються більш безпечними варіантами й можуть стати чудовою прикрасою будь-якого саду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дерева варто посадити біля будинку для захисту від негативу.

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