Ніжні бабусині котлети без м’яса: для рецепту потрібно лише чотири інгредієнти

Щоб приготувати пісні котлети з рисом та овочами, вам знадобиться всього чотири ключові компоненти, а також трохи солі та спецій. Ці котлети не лише смачні та ароматні, але й слугуватимуть чудовим доповненням до будь-якого столу, завдяки їхній поживній цінності та ніжній структурі.

Цим рецептом поділилося NV. Хоч раз спробуйте цю страву й ви точно не пожалкуєте.

Як приготувати котлети з рису та овочів

Нам знадобиться:

Картопля — 350 г

Рис — 100 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Сіль, перець — за смаком

Спеції (куркума, паприка, сухий часник) — за бажанням

Олія для смаження

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Спосіб приготування:

Промийте картоплю та зваріть її в мундирах. В іншій невеликій каструлі приготуйте рис. Наріжте цибулю на маленькі кубики та натріть моркву на крупній тертці. Обсмажте цибулю на сковороді до золотистого кольору і додайте моркву. Тушкуйте до м'якості моркви. Очистіть зварену картоплю і натріть її на крупній тертці. До картоплі додайте рис, обсмажені овочі, сіль, перець та приправи. Змішайте інгредієнти до однорідної маси, яка буде легко формуватися в котлети. Сформуйте їх та обсмажте з обох сторін до хрусткої скоринки.

Подавайте котлети гарячими для найкращого смаку.

Смачного!

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