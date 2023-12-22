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Неймовірно смачний журавлинний соус на Різдво можна приготувати всього за 15 хвилин (відео)

Анастасія Крищук

Неймовірно смачний журавлинний соус на Різдво можна приготувати всього за 15 хвилин (відео)

Різдвяна вечеря не обходиться без солодкого й терпкого журавлинного соусу. Є дуже простий спосіб приготувати цю святкову приправу з нуля.

Ерін Кларк, авторка кулінарних бестселерів, поділилася своїм рецептом гострого журавлинного соусу. Відео вона опублікувала у TikTok.

Для приготування знадобляться:

  • журавлина;
  • апельсин (сік і цедра);
  • мед;
  • кориця;
  • гвоздика;
  • сіль.

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Візьміть каструлю середнього розміру і поставте її на плиту на середній вогонь. Додайте журавлину, апельсиновий сік і натерту апельсинову цедру і дайте варитися кілька хвилин.

Налийте трохи меду та додайте щіпку кориці, щіпку гвоздики та щіпку солі. Варіть 10-15 хвилин, поки журавлина не розпадеться. Обов’язково помішуйте соус, щоб він загус.

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